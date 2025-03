Eclipse solar de marzo 2025: ¿Presagio de un terremoto? Estos son sus mitos

El sábado 29 de marzo tendrá lugar el eclipse solar parcial del 2025, un fenómeno astronómico que emociona a millones pero que al mismo tiempo se encuentra relacionado con una serie de desgracias desde hace miles de años.

Para darnos una idea, las antiguas culturas en México, como la maya y los mexicas, relacionaban un eclipse solar con una pelea entre dioses que afectaba al mundo, como un presagio de malas noticias.

¿A qué hora es el eclipse solar 2025?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que se trata de un eclipse parcial, en el que la Luna pasará delante del Sol y lo ocultará un poco.

Un fenómeno que será visible en el hemisferio norte de la Tierra, que será visible en unos cuantos países y que podrá ser visible desde las 06:10 am, para que llegue a su punto máximo a las 6:55 am, según la zona horaria de cada país.

Mitos relacionados al eclipse solar

Una de las creencias más aterradoras en torno a los eclipses es su relación directa con los terremotos, la cual aparece en la Biblia, en el Apocalipsis: “Y vi, cuando abrió el sexto sello, sobrevenir un gran terremoto, y el Sol se volvió negro como un tejido de crin, y la Luna toda ella se volvió de sangre” (Revelación vi: 12).

Considerando que semanas antes también tuvo lugar un eclipse lunar total (o también conocido como “Luna de Sangre”), el pánico por esta predicción ha ido en aumento, aunque no existe ninguna evidencia científica que pueda ligar los terremotos con los eclipses de cualquier tipo.

Otra creencia es que no se pueden cocinar alimentos durante un eclipse de Sol porque su radiación podría echar a perder la comida. Otra idea que se ha desmentido con el tiempo, ya que durante un eclipse no existe ningún tiempo de radiación.

Por último, también se cree que las mujeres embarazadas estarían en peligro durante un eclipse , ya que el bebé podría sufrir complicaciones o problemas de salud al nacer, por lo que no deberían verlo. Esta creencia está más relacionada al eclipse lunar que al solar.

¿El eclipse solar de 2025 será visible en México?

No, no será visible en México. Los lugares que podrán ver el eclipse solar se encuentran en América del Norte, Europa, África y el norte de Asía, sin embargo, en nuestra zona solo se verá en Estados Unidos y Canadá, por lo que no será posible contemplarlo desde ningún punto de la República Mexicana.

