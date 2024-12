Prepárate para el 1° espectáculo cósmico del 2025: Cuándo será el próximo desfile de planetas

¿Listo para el primer espectáculo cósmico? El próximo 21 de enero de 2025, al menos 4 planetas se alinearán y serán visibles desde la Tierra, ofreciendo un “ desfile de planetas ” digno de admirar. Este fenómeno astronómico, que ocurre varias veces al año, promete ser un regalo para los amantes de la astronomía y los curiosos del cielo nocturno. En adn40 te damos todos los detalles para que disfrutes de las maravillas del cosmos.

Planetas que se verán en la 1° alineación de planetas 2025

Durante este evento, los planetas como: Venus, Marte, Júpiter y Saturno se mostrarán en todo su esplendor sin necesidad de telescopios o binoculares. Aunque el espectáculo del cosmos será el 21 de enero, los planetas serán visibles desde unos días antes y continuarán decorando el cielo durante semanas. Para los más madrugadores o noctámbulos, el mejor momento para observar será poco después del atardecer.

NASA Para este espectáculo, se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, como un parque natural o una zona rural.

Fechas clave para ver la alineación de planetas 2025

El desfile de planetas será visible en distintas partes del mundo en fechas específicas:



Abu Dhabi y Hong Kong: 18 de enero de 2025.

Tokio: 21 de enero de 2025.

CDMX: 21 de enero de 2025, entre las 20:30 y las 21:20 horas.

Nueva York: 22 de enero de 2025.

Atenas: 23 de enero de 2025.

Diferencias entre un desfile y una alineación planetaria

Aunque suenan similares, no hay que confundirlos. Un desfile de planetas ocurre cuando varios planetas son visibles simultáneamente desde la Tierra, pero no necesariamente están en línea recta. Por otro lado, una alineación planetaria implica que los planetas están perfectamente alineados respecto al Sol, un fenómeno mucho más raro que no ocurrirá hasta el año 2492.

NASA El desfile de planetas es diferente a una alineación planetaria, ésta última no volverá a ocurrir hasta el año 2492.

Consejos para disfrutar la alineación planetaria 2025

Encuentra un lugar oscuro: Aléjate de la contaminación lumínica.

Consulta el clima: Los cielos despejados son imprescindibles.

Lleva binoculares o telescopio: Aunque no son esenciales, mejoran la experiencia.

Los desfiles planetarios son un recordatorio de la grandeza del cosmos y una oportunidad única para conectar con el universo. ¡Marca la fecha y disfruta de este espectáculo estelar!

