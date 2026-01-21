BTS llega a Soriana y sorprende a todos los fanáticos del K-pop con una nueva sección

Los fanáticos del K-pop en México tienen una nueva razón para emocionarse: Soriana lanzó una sección dedicada a productos coreanos, incluyendo las ya famosas bebidas de café del grupo musical BTS , disponibles en versión sin azúcar, junto otros productos típicos de Corea del Sur.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Soriana afirma su colaboración con productos de BTS

Hasta hace poco solo se conseguían en tiendas especializadas o mediante importaciones costosas. Ahora, gracias a esta iniciativa, cualquier persona puede acercarse a la cultura coreana desde su supermercado de confianza. Las bebidas de BTS, que ya son populares en países como Corea del Sur, Estados Unidos y Tailandia, llegan al mercado mexicano como una opción tanto para seguidores del grupo como para quienes buscan alternativas más ligeras en el pasillo de bebidas.

La estrategia de Soriana responde a la creciente influencia de la “hallyu” —la ola coreana— en México, fenómeno que ha trascendido la música para impactar también la moda, la belleza y la gastronomía. Y no es la única cadena que lo hace: Chedraui y Walmart también han incorporado productos asiáticos en sus tiendas, pero la inclusión de artículos vinculados directamente a BTS marcó la diferencia en esta ocasión.

Entre los productos que más llamaron la atención de los compradores están:



Bebidas de café de BTS, sin azúcar, con diseños inspirados en los integrantes del grupo.

Snacks coreanos como arroz inflado, galletas de soja y botanas con sabores únicos (kimchi, mariscos, matcha).

Fideos instantáneos de marcas populares en Asia, listos en minutos.

Salsas y condimentos típicos, ideales para quienes quieren experimentar en la cocina con recetas coreanas.

Más allá de vender alimentos, Soriana está ofreciendo una experiencia cultural accesible. Para muchos jóvenes, llevar a casa una bebida de BTS o preparar fideos coreanos es una forma de sentirse más cerca de sus ídolos. Y aunque la fiebre del K-pop sigue creciendo, ahora también se vive entre los pasillos del supermercado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.