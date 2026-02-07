Claves para saber si tu mascota está pasando frío y cómo mantenerla abrigada

El frío extremo que se está registrando en distintas zonas de Estados Unidos no solo está complicando estilos de vida, traslados y rutinas de humanos, sino que también está poniendo en riesgo a las mascotas, incluso si tienen pelaje abundante.

En perros y gatos, las bajas temperaturas pueden pasar de simple incomodidad a problemas serios como hipotermia y lesiones por congelación si la exposición se prolonga.

Las razas pequeñas o de pelo corto, cachorros, animales mayores y aquellos con enfermedades crónicas -como problemas cardíacos, renales o articulares- son las más vulnerables al tolerar peor el frío. También influye mucho el entorno en el que se desenvuelven, dependiendo del viento, humedad y la nieve a la que se expongan.

Varios veterinarios advierten que a más de 45°F (7°C) la mayoría de los perros suelen estar cómodos en exteriores, pero a 45°F o menos ya puede haber molestia en perros pequeños, de pelaje fino o que sean de edad avanzada. El riesgo sube cuando la sensación térmica baja de 32°F (0°C); ahí aumentan las probabilidades de hipotermia y congelación .

Y si la sensación térmica cae a menos de 0°F (-18°C), la salida debería ser solo para necesidades rápidas, incluso en perros grandes y resistentes.

Señales de alerta en tu mascota ante frío extremo

Una señal común para detectar que el clima le está haciendo daño a las mascotas es el temblor, incluso dentro de casa. Asimismo, algunas conductas como encogerse, buscar fuentes de calor, acurrucarse más de lo habitual o negarse a salir también suelen ser señales de alerta.

En temperaturas bajas, es común observar rigidez al caminar, orejas y patas frías al tacto, respiración más lenta y quejidos. Todas esas son muestras de que se debe actuar para abrigar cuanto antes al animal y evitar enfermedades.

Ya se convierte en un signo peligroso cuando la mascota gime, se ve ansiosa, se mueve más lento o, directamente, deja de moverse. Igualmente, si se notan encías pálidas o azuladas o somnolencia extrema tras estar afuera, puede ser un cuadro que requiera de atención veterinaria urgente.

Los gatos, cuando las temperaturas bajan de 32°F (0°C), son incluso más vulnerables que los caninos y pueden sufrir congelación o hipotermia con exposiciones breves. Si un gato sale con bajas temperaturas es imprescindible contar con medidas necesarias para abrigarlo y auxiliarlo ante cualquier eventualidad.

¿Cómo abrigar a tu mascota de forma correcta?

Mientras menos tiempo fuera y más protección, mejor. En paseos cortos, un suéter o abrigo puede ayudar si la mascota tiene pelo corto o se muestra incómoda con el frío; lo más importante es que la prenda debe estar cien por ciento seca, permitir movilidad y no generar humedad.

Al regresar de la salida, resulta innegociable secar las patas, el abdomen y el pelo.

Dentro de casa, se debe procurar acondicionar una zona de descanso elevada del piso, lejos de corrientes de aire, mientras que la cama necesita un buen acolchado o mantas que conserven calor. De hecho, se recomienda que sea un lugar protegido del viento.

En zonas de frío extremo, la medida más segura es mantener a la mascota adentro la mayor parte del tiempo y limitar salidas lo más posible.