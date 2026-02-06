Starlink: cómo conectarte al Internet satelital de Elon Musk completamente gratis

La idea de tener Internet estable en lugares donde el cable no llega suele sonar a promesa futurista, pero Starlink —el servicio de conectividad satelital de SpaceX— ya lo ofrece en la vida real y, mejor aún, permite probarlo gratis durante 30 días sin pagar la mensualidad para nuevos usuarios.

Esto significa que puedes experimentar la conexión como cualquier suscriptor de pago (videollamadas, streaming y uso diario) durante un mes y, si no te convence, tienes la opción de devolver el equipo al finalizar el periodo y sin gastar un solo dólar.

BREAKING: Starlink DOMINATES satellite internet — 97.1% of ALL global Q3 speed tests were Starlink (Ookla data). Competitors left in the dust. 🔥🚀 pic.twitter.com/uZFte42yhx — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) February 6, 2026

Este tipo de prueba cobra sentido para quienes viven o trabajan en zonas rurales, viajan con frecuencia o simplemente están cansados de un servicio inestable. La propuesta es usar el mes para identificar si es realmente útil es situaciones cotidianas o si por el contrario no es una opción viable por falta de velocidad o intermitencia en el servicio

Starlink gratis: qué incluye la prueba de Internet de 30 díasLa promoción de Starlink consiste en 30 días de servicio sin costo de la mensualidad para nuevos usuarios, con una experiencia completa de conexión. Durante dicho lapso se mantiene la velocidad, el ancho de banda y el acceso a soporte técnico, sin restricciones extra durante el periodo de prueba.

El punto clave es la flexibilidad que le ofrece al usuarios pues si tras el mes no quieres seguir, la condición es devolver el equipo, lo que reduce el riesgo económico y hace más fácil dar el salto a una opción satelital cuando no hay alternativas confiables como la fibra óptica.

Un paso clave es revisar el mapa de cobertura antes de solicitar el kit y preparar el lugar de instalación con anticipación, para que en cuanto llegue el equipo puedas empezar a evaluar el rendimiento de inmediato no desaproveches el tiempo.

Paso a paso: ¿Cómo pedir la prueba de Starlink gratis por 30 días?



Entra al sitio oficial www.starlink.com Busca la opción de “Prueba de 30 días”: dentro del portal, localiza y selecciona esa alternativa para activar la modalidad de prueba gratis disponible para nuevos usuarios. Ingresa tu dirección exacta. Escribe el domicilio donde instalarás el servicio para que Starlink valide cobertura y disponibilidad de Internet en tu zona. Haz clic en “Pedir ahora” y crea tu cuenta de usuario. Como parte de este proceso tendrás que completar el formulario con los datos solicitados para registrar el usuario y formalizar la petición del servicio. Acepta términos y condiciones. Lee y confirma los términos de la prueba, ya que pueden variar según la región y el avance de la red; también revisa las condiciones de devolución para evitar cargos si decides no continuar.

Para aprovechar al máximo el mes, la recomendación práctica es que pruebes Starlink en distintos momentos del día y con tareas reales como videollamadas, streaming y descargas, así tu veredicto se basará en uso cotidiano y no en una sola prueba rápida.