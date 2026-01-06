Elon Musk ofrece internet gratuito de Starlink a Venezuela

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, activó un programa de acceso gratuito en Venezuela hasta el 03 de febrero de 2026. La medida busca mantener la conectividad en medio de un contexto político y social marcado por restricciones tecnológicas e inestabilidad en la red tradicional.

La empresa aplica créditos automáticos en cuentas activas, inactivas y nuevas, siempre que los usuarios cuenten con el equipo necesario. La iniciativa forma parte de un esfuerzo para garantizar acceso a información, servicios digitales y comunicación básica.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio gratuito?

El beneficio alcanza a usuarios con cuentas activas, cuentas pausadas por falta de pago y nuevos clientes que adquieran el equipo durante el periodo promocional. En todos los casos, el crédito se añade automáticamente a la cuenta.

Esta cobertura amplia reduce barreras de acceso y permite que comunidades rurales, educativas y de salud mantengan operaciones digitales esenciales durante un periodo crítico.

¿Cómo funciona el acceso y qué deben hacer los usuarios?

Los créditos se aplican sin trámites adicionales. Basta ingresar a la cuenta de Starlink y revisar la sección de facturación para confirmar la activación.

Para nuevos usuarios, el único requisito es comprar el kit de hardware y activarlo. Starlink recomienda seguir únicamente sus canales oficiales para evitar fraudes.

Costo del equipo y planes después de la gratuidad

El kit estándar cuesta alrededor de 599 dólares en el sitio oficial. En distribuidores locales, el precio varía según disponibilidad y modelo.

Tras el 3 de febrero de 2026, el servicio volverá a su tarifa regular, estimada en 120 dólares mensuales para planes residenciales.

Cobertura satelital y disponibilidad en Venezuela

La cobertura puede verificarse en el mapa oficial de Starlink ingresando la ubicación específica del usuario.

Esto resulta clave para regiones rurales o con infraestructura limitada, donde el internet satelital puede ser la única alternativa viable.

