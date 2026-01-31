Hábitos para controlar el estrés que afecta la salud física y ánimo de miles de personas
El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción pero puede afectar la salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es estrés son reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la supervivencia; sin embargo, en nivele altos y constantes puede afectar la salud física, por ello, te decimos qué te puede ayudar a controlarlo.
¿Qué es el estrés?
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los trabajadores sufren estrés y de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), esto puede tener consecuencias graves para salud.
En términos generales, el estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil y es una respuesta natural a las amenazas u otros estímulos.
Sin embargo, el estrés crónico puede provocar trastornos emocionales y hasta enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares y puede favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. En casos graves puede provocar un derrame cerebral.
Recomendaciones para reducir el estrés
La UNAM señala que para protegerse del estrés es importante:
Realizar actividad física todos los días como caminar 20 minutos o correr a un paso constante, andar en bicicleta y nadar.
También es importante realizar alguna actividad lúdica y acudir a terapia con especialistas en salud mental.
La ( OMS ) recomienda seguir una rutina diaria, dormir y tener un buen hábito de sueño., dormirse y levantarse a la misma hora. Llevar una dieta saludable y beber mucha agua. Hacer ejercicio con regularidad y evitar pasar mucho tiempo en dispositivos electrónicos.
