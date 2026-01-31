Hábitos para controlar el estrés que afecta la salud física y ánimo de miles de personas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es estrés son reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la supervivencia; sin embargo, en nivele altos y constantes puede afectar la salud física, por ello, te decimos qué te puede ayudar a controlarlo.

¿Qué es el estrés?

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los trabajadores sufren estrés y de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), esto puede tener consecuencias graves para salud.

En términos generales, el estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil y es una respuesta natural a las amenazas u otros estímulos.

Sin embargo, el estrés crónico puede provocar trastornos emocionales y hasta enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares y puede favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. En casos graves puede provocar un derrame cerebral.

Recomendaciones para reducir el estrés

La UNAM señala que para protegerse del estrés es importante:

Realizar actividad física todos los días como caminar 20 minutos o correr a un paso constante, andar en bicicleta y nadar.

También es importante realizar alguna actividad lúdica y acudir a terapia con especialistas en salud mental.

La ( OMS ) recomienda seguir una rutina diaria, dormir y tener un buen hábito de sueño., dormirse y levantarse a la misma hora. Llevar una dieta saludable y beber mucha agua. Hacer ejercicio con regularidad y evitar pasar mucho tiempo en dispositivos electrónicos.

Caminar 20 minutos al día o realizar alguna actividad recreativa son hábitos que te ayudan a controlar el estrés.

