Advertencia de tormenta invernal por Gianna: ¿Cuáles estados resultarán más afectados?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), emitió una advertencia de tormenta invernal con la llegada de Gianna un nuevo vendaval que amenaza con afectar a millones de personas, especialmente aquellos ubicados en los estados del sureste del país.

Forecast confidence continues to grow that a significant snowstorm will impact a much of the Carolinas into Southeast Virginia this weekend, with greater uncertainty farther up the coast. pic.twitter.com/Xa2bMBV9Hl — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2026

Los meteorólogos apunta a que el mayor impacto de la tormenta se podrá sentir durante este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero). Se espera que esta nueva tormenta impacte principalmente en la costa atlántica y el pronóstico es que zonas del este y sureste del país registren la mayor afectación.

¿Qué dicen los modelos climáticos y por qué hay advertencia de tormenta invernal?

Los modelos climáticos preven que un frente frío proveniente del ártico avance hacia el sur y alcance la costa del golfo para este mismo viernes en horas de la noche. En términos simples esto se traduce en temperaturas mucho más bajas de lo habitual en partes de Ohio y el Atlántico medio.

Advierten que conforme la tormenta vaya ganando fuerza en la costa de Carolina del Norte, lo más probable es que las temperaturas caigan por debajo de cero en el estado. Por este motivo indican que la expectativa es que se generen condiciones peligrosamente frías.

¿Cuáles son los estados que deben estar alertas ante la advertencia de tormenta invernal?

Los pronosticadores esperan que los estados que deben seguir más de cerca el desarrollo de la tormenta Gianna ante el riesga de nevadas, vientos intensos y temperaturas gélidas deben ser los del este de Estados Unidos

• Carolina del Norte

• Virginia

• Massachusetts

• Florida

El NWS apunta que además de las bajas temperaturas y nevadas los ciudadanos también deberán estar muy atentos a las posibles inundaciones ya que la tormenta invernal Gianna propicie que los fuertes vientos coincidan con mareas astronómicas. Es por ello que no sería de extrañar que se produzcan inundaciones a lo largo de la costa este.

“Se perfila como la mayor duración de frío extremo en varias décadas para ciertas zonas del este y sureste. Cúbrase si está al aire libre y asegúrese de que sus mascotas y animales estén protegidos del clima, apuntan desde el servicio meteorológico nacional.

Twin Cities, Omaha, Kansas City, Chicago, Louisville, Washington y Boston son algunas de las zonas en las que se espera que las temperaturas caigan por debajo de 0 °F durante el fin de semana.