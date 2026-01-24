¿Cuáles son los estados que han declarado emergencia ante la llegada de la tormenta invernal?

La tormenta invernal que golpea a buena parte de Estados Unidos ya es catalogada por muchos como histórica, con temperaturas congelantes, nieve, hielo y vientos que complican la vida diaria de millones. Autoridades locales han pedido a los ciudadanos permanecer en casa en la medida de sus posibilidades, ante el riesgo en carreteras, cortes de energía y condiciones peligrosas en varias zonas del país. En un mensaje público, el presidente Donald Trump también llamó a la población a mantenerse segura y abrigada mientras avanza el fenómeno.

El impacto se siente incluso en el transporte: aeropuertos paralizados y una jornada de cancelaciones y retrasos que refleja la magnitud del evento. Datos citados por el reporte indican 882 vuelos cancelados en total, con 491 de rutas dentro, hacia o desde Estados Unidos, además de más de 15 mil vuelos con retrasos en todo el sistema aéreo. Este escenario refuerza la recomendación de limitar traslados no esenciales y seguir las alertas locales mientras la tormenta mantiene su avance.

Tormenta invernal: estado de emergencia y estados afectados

Al menos 16 estados han declarado estado de emergencia en respuesta a esta tormenta invernal, que ha sido descrita como “peligrosa” por su combinación de nieve intensa y acumulación de hielo. La lista incluye:



Alabama

Arkansas

Georgia

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Mississippi

Missouri

Nueva York

Carolina del Norte

Indiana

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Washington D.C.

En paralelo, se estima que cerca de 230 millones de personas se preparan para este episodio de clima extremo, con pronósticos de fuertes nevadas o hielo en 34 estados, desde Arizona hasta el Medio Oeste, el Sur y Nueva Inglaterra. Meteorólogos advierten que los efectos podrían persistir incluso después de que la tormenta termine, por lo que la vigilancia no se limita a un solo día. Para muchas familias hispanas, esto significa revisar calefacción, abastecerse de lo básico y, si es posible, evitar salidas innecesarias para reducir riesgos.

¿Cuáles son las recomendaciones durante el estado de emergencia?

La prioridad de las autoridades, bajo el estado de emergencia, es reducir accidentes y atender incidentes con rapidez, por eso en distintas ciudades se insiste en que la gente permanezca en sus hogares tanto como pueda. Con carreteras comprometidas por placas de hielo y baja visibilidad, un trayecto corto puede volverse peligroso en minutos, especialmente cuando bajan drásticamente las temperaturas. También se subraya que cada condado y ciudad puede emitir indicaciones específicas, desde cierres de oficinas hasta restricciones de movilidad.

Aunque en redes sociales y conversaciones locales se habla de posibles afectaciones en estadios y eventos masivos por la tormenta invernal, la recomendación general se mantiene: priorizar la seguridad y seguir las alertas oficiales. El propio Trump señaló que hay coordinación con autoridades estatales y locales, y que FEMA está lista para responder, un mensaje que busca reforzar la preparación ante una emergencia climática de gran escala. Si vives en una zona bajo aviso de nieve o hielo, mantente atento a comunicados de tu ciudad y evita exponerte si no es indispensable salir.