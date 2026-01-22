Más coches evitarán el Hoy No Circula: Requisitos para obtener holograma 00 y 0 en Edomex 2026

El gobierno del Estado de México (Edomex) publicó una serie de modificaciones oficiales al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026, que impactan directamente a los automovilistas que buscan obtener el holograma 00 y 0, documentos necesarios para circular sin restricciones.

Las reglas, publicadas en la Gaceta de Gobierno , amplían criterios para que más vehículos puedan acceder a estos distintivos ambientales que eximen de restricciones como el programa Hoy No Circula. Te contamos los detalles.

¿Qué cambió para el holograma 00?

El holograma Doble Cero ("00"), que tiene una vigencia de dos años, continuará otorgándose a vehículos nuevos que cumplan con los estándares más altos de emisiones y eficiencia, incluyendo automóviles con tecnología híbrida o combustibles convencionales que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa ambiental.

Además, la autoridad aclaró que los autos que ya obtuvieron el holograma 00 durante 2024 no deberán verificar nuevamente hasta el segundo semestre de 2026, ampliando el periodo de vigencia en comparación con lo publicado originalmente.

Holograma 0: ahora desde modelo 2006 en adelante

Una de las novedades más relevantes para los propietarios de vehículos más antiguos es que autos modelo 2006 y posteriores podrán tramitar el holograma "0", siempre y cuando cumplan con los límites máximos de emisiones y los criterios de control de emisiones OBD establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.

Con esto se abre la posibilidad a una mayor cantidad de propietarios de obtener este distintivo, lo que les permite circular todos los días sin las limitaciones del Hoy No Circula.

📣Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026, el Programa #HoyNoCircula 📷entró en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST📷https://t.co/Ly7SGPna11 de que día no circulas de acuerdo con el color del engomado y terminación de la placa. pic.twitter.com/u1E0AUCk7m — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) January 11, 2026

Requisitos por tipo de holograma

Según lo publicado en la Gaceta de Gobierno, los criterios principales para cada holograma son los siguientes:

Holograma "00"



Vehículos nuevos emplacados en Edomex con emisiones y rendimiento compatibles con las tablas de certificación ambiental vigentes.

Híbridos o autos con tecnología avanzada que pasen las pruebas establecidas.

Holograma "0"



Vehículos ligeros modelo 2006 y posteriores que funcionen con gasolina o gas, cuenten con sistemas de control de emisiones y cumplan con límites OBD.

Vehículos híbridos MHEV que no alcancen la categoría de holograma 00.

Autos diésel modelo 2012 y posteriores que cumplan con el estándar de opacidad.

Vehículos conversionados a gas de quinta generación sin exceder los límites de emisiones.

Los costos aumentaron por la actualización de la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Para llevar a cabo el trámite de verificación vehicular, los propietarios deben presentar la documentación establecida en el programa oficial. Entre los requisitos se encuentran la tarjeta de circulación vigente, que debe presentarse en original para cotejo, así como la constancia de verificación anterior en caso de renovación.

En el caso de vehículos nuevos que buscan el holograma "00" por primera vez, también se solicita la factura o carta factura del automóvil. El programa indica que los vehículos deben encontrarse al corriente en el pago de derechos vehiculares para poder realizar el trámite.

