Economía mexicana al cierre de 2025: señales de alerta y el reto de 2026

En “La Billetera”, un análisis puntual sobre cómo llega la economía mexicana al final de 2025 y lo que se vislumbra para 2026. Inversión prácticamente detenida, capital extranjero a la baja, cautela del inversionista nacional y un crecimiento económico que no alcanza para mejorar la riqueza de la población. Un panorama que obliga a preguntarse si el próximo año traerá estabilidad o mayores preocupaciones.

