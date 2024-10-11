La Tarjeta Movimex se podrá adquirir en las estaciones de las 4 líneas de Mexibús y 2 de Mexicable

La Tarjeta Movimex se podrá adquirir en las estaciones de las 4 líneas de Mexibús y 2 de Mexicable | Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Edomex

El anuncio de la llegada de la Tarjeta Movimex le abrió la posibilidad a miles de personas en el Estado de México de comprar una tarjeta de movilidad que les permita ingresar al transporte público del Edomex y de la Ciudad de México, tal es el caso del Mexicable y Mexibús -nativos de la entidad mexiquense- y del Cablebús, Tren Ligero, Metrobús y el propio Metro CDMX, que son parte de la red de transporte público de la capital mexicana.

Ante el lanzamiento de esta tarjeta, muy similar a la de Movilidad Integrada de la CDMX, la población mexiquense y capitalina podrá trasladarse de diferentes municipios del Edomex a las 16 alcaldías de la Ciudad de México que se encuentran en el sur, oriente, norte y poniente de ésta ciudad. Uno de esos traslados podría ser el de Ojo de Agua, ubicado en el municipio de Tecámac, en el Edomex, hasta la alcaldía Álvaro Obregón, la cual está localizada al poniente de la CDMX.

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En adn40 hicimos una revisión sobre cómo se puede hacer uno de esos traslados entre las dos entidades con menos de 20 pesos y sin usar efectivos

¿Cómo llegar de Ojo de Agua a Álvaro Obregón sin efectivo, casetas y con sólo 14 pesos?

Este es el paso a paso para llegar a la alcaldía Álvaro Obregón, saliendo desde Ojo de Agua:

Lo primero que hay que hacer es tener al menos 15 pesos de saldo en la Tarjeta Movimex, con la que se pagará sin efectivo un viaje, el cual tiene costo de 9 pesos. Una vez realizado el pago se debe de ingresar a la estación Ojo de Agua de la Línea 1 del Mexibús. Posteriormente se puede tomar cualquiera de las dos modalidades del servicio: la exprés (que hace paradas en estaciones específicas) o la ordinaria (que se detiene en todas las estaciones). En cualquiera de los dos casos, se deberá de bajar hasta la terminal Ciudad Azteca. Posteriormente se pagará un viaje en la estación Ciudad Azteca del Metro CDMX con la tarjeta Movimex, el cual tiene precio de 5 pesos. Se debe de bajar en la estación San Lázaro. Se hará el transborde a la línea 1, la cual va de Pantitlán a Observatorio. Se tomará el tren dirección Observatorio, que precisamente está ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón y con ello terminará el viaje.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Toma previsiones. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/9GajxDt8Xg — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2024

¿Dónde se puede conseguir la tarjeta Movimex?

De acuerdo a declaraciones de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, la Tarjeta Movimex puede conseguirse en cualquiera de las estaciones del transporte masivo que tiene la entidad mexiquense. Esto quiere decir que se puede conseguir en el Mexibús o en el Mexicable más cercano a los usuarios. Estas fueron las declaraciones de la gobernadora mexiquense al anunciar el proyecto:

En todas las estaciones de las siguientes líneas se puede conseguir dicho plástico:

Línea 1 del Mexibús ( Ciudad Azteca - Ojo de Agua y Ojo de Agua - Terminal de Pasajeros AIFA)

( y Ojo de Agua - Terminal de Pasajeros AIFA) Línea 2 del Mexibús ( Las Américas - La Quebrada y Las Américas - Río de los Remedios)

( y Las Américas - Río de los Remedios) Línea 3 del Mexibús ( Pantitlán - Chimalhuacán y Acuitlapilco - Central de Abastos de Chicoloapan)

( y Acuitlapilco - Central de Abastos de Chicoloapan) Línea 4 del Mexibús ( UMB Tecámac - La Raza )

( ) Línea 1 del Mexicable ( Santa Clara - La Cañada )

( ) Línea 2 del Mexicable (Indios Verdes - Hank González)

El Mexibús recorre municipios del Estado de México como algunas alcaldías de la CDMX

¿Quiénes entran gratis al Mexicable y Mexibús?

Se tenga o no la Tarjeta Movimex, hay un un grupo de personas que pueden entrar gratis tanto al Mexicable y al Mexibús y así evitar el pago de los 9 pesos que tiene por pasaje en ambos transportes, de acuerdo a información de la página del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

Las siguientes personas que entran sin pagar son: