Derechos de las audiencias: ¿protección o riesgo para la libertad de expresión?

La consulta pública sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, abrió un intenso debate en la agenda política de la Comisión Permanente. Legisladores y representantes del sector privado advierten sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y el derecho a la información.

Adriana Sarur conversa con la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, sobre la necesidad de ampliar el plazo de consulta para garantizar una participación más amplia y plural, así como evitar señalamientos contra periodistas y particulares por sus opiniones críticas.

Por su parte, Víctor Sánchez Baños entrevista al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, quien analiza los riesgos que estos lineamientos podrían representar para la libertad de expresión.

Además, Alicia Salgado aborda las preocupaciones del sector privado y el posible impacto de estas disposiciones en el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y plural.

El debate plantea una pregunta central: ¿los derechos de las audiencias fortalecerán la participación ciudadana o podrían convertirse en una herramienta que limite la libertad de expresión?