La ley que pone en riesgo la libertad

En Primer Círculo, Mariana Calderón, especialista en litigio estratégico, analiza las implicaciones de estas disposiciones y advierte sobre los riesgos que podrían representar para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

¿Quién decidirá qué información es verdadera, cuál está fuera de contexto o dónde termina la información y comienza la opinión? ¿Podrían las nuevas reglas derivar en sanciones, presión o autocensura?

Junto con Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo, Mariana Calderón explica cómo funcionaría este nuevo mecanismo, el papel de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y las posibles consecuencias para los medios nacionales y locales.