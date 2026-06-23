Silvia Singer: reinventar los museos para conectar con nuevas generaciones

Silvia Singer, una de las principales impulsoras de los museos interactivos en México, reflexiona sobre la transformación de estos recintos, el impacto de la tecnología en la experiencia cultural y los desafíos de mantener vigentes instituciones como el MIDE. Una conversación sobre innovación, aprendizaje y el futuro de los museos en la era digital.

Silvia Singer conversó sobre su trayectoria y la evolución de los museos interactivos, un sector donde ha sido pionera. Destacó su migración del conocimiento científico a la enseñanza de la ciencia a través de los museos, buscando comunicar mensajes de manera libre, a diferencia del entorno estructurado de la enseñanza académica.

Singer explicó que los museos han pasado de ser lugares que imponían una mirada curatorial, vistos a menudo como aburridos y lejanos por el público general, a espacios más accesibles. Mencionó la revolución de museos como Universum en los años 90, que hicieron la ciencia comprensible para niños y jóvenes, promoviendo el conocimiento básico para el crecimiento social y la toma de decisiones.

En la actualidad, los museos buscan ser espacios seguros y de encuentro, funcionando como “espejo y ventana” para provocar interés y reflexiones. La museografía la concibe como una “escenografía de la vida”, incorporando un lado performático y teatral para interactuar con los visitantes.

La integración de la tecnología ha sido un desafío, evolucionando desde las costosas y poco usadas pantallas táctiles hasta la saturación actual de experiencias inmersivas. El MIDE, que Singer dirige y celebra 20 años como referente global, enfrenta el reto de no envejecer, adaptándose a las nuevas formas de interacción digital y manteniendo su relevancia más allá de la tecnología, a través de contextos, preguntas detonadoras y diálogo.

Finalmente, abordó el problema del colapso por el éxito, como el caso del Louvre, proponiendo superar clasificaciones rígidas, diferenciar las propuestas según el visitante y descentralizar las colecciones, como hace el Victoria and Albert Museum, para priorizar la experiencia del público sobre la colección misma.