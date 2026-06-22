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FECHA OFICIAL de apertura de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX
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Opinión
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Video
Señales de emergencia en construcciones, por Tania Gómez
Después de derrumbes recientes en CDMX, Tania Gómez nos explica algunas señales de alerta en construcciones.
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Publicado
22/06/2026
🕐
21:44
Por:
Redacción adn Noticias
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