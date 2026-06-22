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FECHA OFICIAL de apertura de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX
/Opinión/Video

Señales de emergencia en construcciones, por Tania Gómez

Después de derrumbes recientes en CDMX, Tania Gómez nos explica algunas señales de alerta en construcciones.

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Por: Redacción adn Noticias