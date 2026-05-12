La educación en nuestro país

Hablan de que hay una gran improvisación en cuanto al calendario escolar y pretenden violar la ley general de educación, donde dice que cada ciclo escolar debe tener mínimo 185 días de clases.

Hemos tenido otros 2 mundiales, uno en el 86, después del sismo y con una crisis económica y todos los partidos se jugaron en el país y aún así nadie quitó días de clases.

La ley dice que cada día de clases que no se dé, se tiene que recuperar. Quitar 5 semanas y media es 15% de tiempo de aprendizaje.

Además haría que un proceso de varias lecciones de un curso si sales de vacaciones, cuando regresas ya se perdió todo lo aprendido.

Además hay que tomar en cuenta que durante el periodo de clases, las mujeres trabajan 40 horas a la semana en promedio en labores del hogar y cuando los niños no van a clases esta cifra sube a 65 horas a la semana. Es un gran impacto económico directo. Millones de mujeres se verían afectadas.

Pero el grueso de mexicanos no puede pagar un curso de verano.

Le tienen miedo a las movilizaciones y a los boicots que anunció la CNTE.