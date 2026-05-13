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México bajo presión: narcotráfico, extradiciones y la ofensiva de Estados Unidos

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra presuntos integrantes del crimen organizado y funcionarios mexicanos abren un nuevo capítulo en la relación bilateral.

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Por: Redacción adn Noticias

En medio del caso de los llamados “diez de Sinaloa”, crece el debate sobre la estrategia de seguridad, las extradiciones y el papel del gobierno mexicano frente a la presión de Washington. Mientras Estados Unidos endurece su política contra los cárteles —a los que ya considera organizaciones terroristas—, especialistas advierten sobre un “doble discurso” en México: cooperación en operativos, pero resistencia a reconocer la dimensión del problema y actuar contra redes políticas y financieras vinculadas al narcotráfico.

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