Micro plásticos en nuestro cuerpo

De acuerdo con cifras de la OCDE, más de 20 millones de toneladas de plástico se filtran al medio ambiente cada año, y una parte significativa termina en ríos y océanos, dañando tanto la vida marina como la vida humana.

Los micro plásticos representan un gran riesgo para la salud humana y ya se encuentran presentes en el cuerpo. Diversos estudios han encontrado que están en la placenta de mujeres embarazadas, en los espermatozoides, en la sangre, en el cerebro. Hoy hablamos de cómo usar la ciencia y la naturaleza para combatir este problema de forma muy creativa.