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Micro plásticos en nuestro cuerpo

En esta emisión se habla cómo los micro plásticos tienen un impacto sumamente grande y riesgoso tanto en el medio ambiente como en la salud de todos y todas.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

De acuerdo con cifras de la OCDE, más de 20 millones de toneladas de plástico se filtran al medio ambiente cada año, y una parte significativa termina en ríos y océanos, dañando tanto la vida marina como la vida humana.

Los micro plásticos representan un gran riesgo para la salud humana y ya se encuentran presentes en el cuerpo. Diversos estudios han encontrado que están en la placenta de mujeres embarazadas, en los espermatozoides, en la sangre, en el cerebro. Hoy hablamos de cómo usar la ciencia y la naturaleza para combatir este problema de forma muy creativa.

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