Congreso prepara nueva agenda: impuesto tecnológico, violencia en Sinaloa y reformas económicas

En esta emisión se analizan los principales temas que marcarán la agenda legislativa:

Adriana Sarur entrevista al diputado federal del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla , presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre la propuesta de la Secretaría de Cultura para reformar el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y las críticas que señalan que podría establecer un nuevo impuesto tecnológico.

entrevista al diputado federal del PRI , presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre la propuesta de la Secretaría de Cultura para reformar el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y las críticas que señalan que podría establecer un nuevo impuesto tecnológico. Víctor Sánchez Baños conversa con Rubén Moreira Valdez , coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, sobre la situación de seguridad en Sinaloa y los retos que enfrenta el estado.

conversa con , coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, sobre la situación de y los retos que enfrenta el estado. Alicia Salgado presenta su análisis sobre las iniciativas económicas que podrían discutirse durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Conoce los temas que podrían dominar la discusión en el Congreso y las prioridades que los distintos grupos parlamentarios buscarán llevar a la agenda legislativa a partir de septiembre.