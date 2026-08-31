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¿Quién traiciona a quién? Colosio, crimen y poder en “Lazos de traición” | La Entrevista con Sarmiento

En esta emisión de La Entrevista con Sarmiento, Sergio Sarmiento conversa con Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, sobre su primera novela, “Lazos de traición”, una historia ambientada en 1994 que combina ficción, política y algunos de los episodios más controversiales de la historia reciente de México.

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Por: Redacción adn Noticias

La novela entrelaza el asesinato de Luis Donaldo Colosio con la historia de dos primos, El Jo y El Chayo, cuyos caminos los llevan hacia mundos opuestos: el crimen organizado y las Fuerzas Armadas. A través de sus personajes, Díaz Cuervo explora la compleja relación entre militares, políticos y grupos criminales, así como los vínculos familiares y sociales que pueden sobrevivir incluso en bandos enfrentados.

Uno de los grandes temas de la conversación es la traición: ¿qué significa traicionar a la patria, a una institución, a una familia o a los propios valores? El autor cuestiona también el uso de la palabra “traidor” para descalificar a quienes piensan diferente.

Díaz Cuervo aborda además su interpretación sobre el asesinato de Colosio, la historia del narcotráfico en México y los límites de la prohibición de las drogas. Explica por qué decidió recurrir a la ficción para explorar personajes, conflictos y dilemas humanos que difícilmente podrían abordarse desde un texto académico.

Descubre la historia detrás de “Lazos de traición” y la conversación sobre crimen organizado, política, poder, Colosio y la naturaleza de la traición en México.

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