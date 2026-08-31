¿Quién traiciona a quién? Colosio, crimen y poder en “Lazos de traición” | La Entrevista con Sarmiento

La novela entrelaza el asesinato de Luis Donaldo Colosio con la historia de dos primos, El Jo y El Chayo, cuyos caminos los llevan hacia mundos opuestos: el crimen organizado y las Fuerzas Armadas. A través de sus personajes, Díaz Cuervo explora la compleja relación entre militares, políticos y grupos criminales, así como los vínculos familiares y sociales que pueden sobrevivir incluso en bandos enfrentados.

Uno de los grandes temas de la conversación es la traición: ¿qué significa traicionar a la patria, a una institución, a una familia o a los propios valores? El autor cuestiona también el uso de la palabra “traidor” para descalificar a quienes piensan diferente.

Díaz Cuervo aborda además su interpretación sobre el asesinato de Colosio, la historia del narcotráfico en México y los límites de la prohibición de las drogas. Explica por qué decidió recurrir a la ficción para explorar personajes, conflictos y dilemas humanos que difícilmente podrían abordarse desde un texto académico.

Descubre la historia detrás de “Lazos de traición” y la conversación sobre crimen organizado, política, poder, Colosio y la naturaleza de la traición en México.