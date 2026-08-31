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Mujeres del campo: el derecho a la tierra y la independencia económica | Su Voz, Su Tiempo

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Odilisa Gutiérrez, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario y primera mujer en encabezar esta institución, sobre los retos que enfrentan las mujeres del campo para ejercer plenamente sus derechos sobre la tierra.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la conversación se aborda una realidad que ha permanecido durante generaciones: muchas mujeres trabajan y se hacen cargo de las parcelas cuando los hombres emigran, pero no siempre cuentan con el reconocimiento como propietarias o titulares de derechos agrarios. Esta situación puede limitar su acceso a créditos, maquinaria y oportunidades de desarrollo, además de dificultar su participación en las decisiones sobre la tierra.

Odilisa Gutiérrez destaca que garantizar los derechos agrarios de las mujeres también significa fortalecer su autonomía económica y brindarles herramientas para enfrentar situaciones de violencia y construir una mayor independencia.

La conversación también analiza los avances y pendientes en materia legislativa, judicial y de políticas públicas, así como la importancia de incrementar la participación de las mujeres en los órganos de decisión de ejidos y comunidades.

Conoce por qué la capacitación, el acceso a la información y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales son fundamentales para que puedan participar plenamente en las decisiones sobre la tierra y fortalecer su independencia económica.

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