La respuesta del gobierno ante la cancelación de la visa de Andy López

Romero sostiene que la caída en la intención de voto del oficialismo refleja un creciente desencanto ciudadano y acusa al gobierno de construir un andamiaje jurídico y político para dificultar una eventual alternancia. También critica los nuevos lineamientos para medios de comunicación, al considerar que buscan limitar la pluralidad de opiniones y determinar qué puede ser considerado “verdad” en radio y televisión. De cara a las elecciones de 2027, asegura que el PAN tiene oportunidades en distintos estados y destaca una nueva estrategia para abrir candidaturas a ciudadanos, incluso sin militancia partidista. Romero afirma que más de 17 mil 500 personas participaron en este proceso y plantea una oposición centrada en candidatos capaces de ganar y representar las demandas ciudadanas