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La respuesta del gobierno ante la cancelación de la visa de Andy López

En entrevista con Primer Círculo, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, cuestiona la respuesta del gobierno mexicano ante la cancelación de la visa de Andy López Beltrán y advierte sobre un supuesto doble rasero frente a señalamientos contra integrantes de Morena.

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Por: Redacción adn Noticias

Romero sostiene que la caída en la intención de voto del oficialismo refleja un creciente desencanto ciudadano y acusa al gobierno de construir un andamiaje jurídico y político para dificultar una eventual alternancia. También critica los nuevos lineamientos para medios de comunicación, al considerar que buscan limitar la pluralidad de opiniones y determinar qué puede ser considerado “verdad” en radio y televisión. De cara a las elecciones de 2027, asegura que el PAN tiene oportunidades en distintos estados y destaca una nueva estrategia para abrir candidaturas a ciudadanos, incluso sin militancia partidista. Romero afirma que más de 17 mil 500 personas participaron en este proceso y plantea una oposición centrada en candidatos capaces de ganar y representar las demandas ciudadanas

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