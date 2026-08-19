¿Justicia para amigos y enemigos? El trato desigual ante la ley en México

La conversación aborda el caso del exgobernador Ernesto Ruffo, su detención, la prisión preventiva y las acusaciones públicas realizadas antes de que concluya el proceso judicial. Julián Andrade cuestiona la proporcionalidad de las acusaciones y analiza las implicaciones de vulnerar la presunción de inocencia.

También se revisa el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la decisión de la Fiscalía General de la República de señalar que no existen datos de prueba para investigarlo, así como el impacto político del retiro de su visa estadounidense.

Además, se analizan otros casos que han generado cuestionamientos sobre el uso de la justicia, como los de Rosario Robles y Francisco García Cabeza de Vaca.

¿La justicia se aplica con los mismos criterios para todos? ¿Qué ocurre cuando las instituciones pierden autonomía y la procuración de justicia puede convertirse en una herramienta política?