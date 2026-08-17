Mujeres en la política y la lucha contra el feminicidio: los retos de la agenda legislativa

Durante la entrevista, la senadora destaca la importancia de contar con congresos paritarios y de combinar el trabajo en territorio con la preparación académica para impulsar leyes que respondan a las necesidades reales de la sociedad. También aborda sus iniciativas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, educación, defensa de los consumidores y derechos de las familias.

Uno de los temas centrales es la próxima discusión de una Ley General en materia de Feminicidio, así como la necesidad de homologar criterios, considerar agravantes y detectar oportunamente las señales de violencia que pueden anteceder a un feminicidio.

La conversación también pone sobre la mesa la protección de los niños que quedan en orfandad, la importancia de fortalecer la justicia con perspectiva de género y la necesidad de contar con presupuesto suficiente para fiscalías, refugios, atención especializada y acciones de prevención.

¿Qué se necesita para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres desde el Poder Legislativo?