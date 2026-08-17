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Mujeres en la política y la lucha contra el feminicidio: los retos de la agenda legislativa

En esta edición de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Cynthia López Castro, senadora de la República, sobre su trayectoria política, la participación de las mujeres en los espacios de decisión y los principales temas de su agenda legislativa.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la entrevista, la senadora destaca la importancia de contar con congresos paritarios y de combinar el trabajo en territorio con la preparación académica para impulsar leyes que respondan a las necesidades reales de la sociedad. También aborda sus iniciativas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, educación, defensa de los consumidores y derechos de las familias.

Uno de los temas centrales es la próxima discusión de una Ley General en materia de Feminicidio, así como la necesidad de homologar criterios, considerar agravantes y detectar oportunamente las señales de violencia que pueden anteceder a un feminicidio.

La conversación también pone sobre la mesa la protección de los niños que quedan en orfandad, la importancia de fortalecer la justicia con perspectiva de género y la necesidad de contar con presupuesto suficiente para fiscalías, refugios, atención especializada y acciones de prevención.

¿Qué se necesita para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres desde el Poder Legislativo?

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