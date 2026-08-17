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Justicia administrativa: ¿cómo puede defenderse la ciudadanía ante decisiones de la autoridad?

En esta edición de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Andrés Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sobre la importancia de acercar la justicia administrativa a la vida cotidiana y garantizar que las personas puedan defender sus derechos frente a decisiones injustas o arbitrarias de la autoridad.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la entrevista se explica cómo el Tribunal puede intervenir en casos tan comunes como multas de tránsito, clausuras de negocios familiares, cobros excesivos de agua o predial y acceso a programas sociales. Además, se aborda la posibilidad de recibir orientación y defensoría jurídica gratuita, así como exigir que las autoridades fundamenten sus decisiones y, cuando corresponda, restituyan los derechos afectados.

Andrés Aguilera también habla sobre el combate a la corrupción, la sanción de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y los esfuerzos para acercar el Tribunal a las alcaldías de la Ciudad de México.

¿Qué hacer cuando una decisión de la autoridad afecta tus derechos? Conoce las herramientas que ofrece la justicia administrativa para defenderte y hacer escuchar tu voz.

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