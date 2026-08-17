El despojo en la CDMX

González explica que el 47% de los reportes por despojo ocurren por falta de regularización: escrituras no inscritas en el Registro Público de la Propiedad no tienen validez ante terceros, además de inmuebles intestados y compraventas informales. Afecta sobre todo a mujeres y el 36% de las víctimas son personas mayores.

El Consejo brinda atención jurídica y psicológica gratuita 24/7 con acompañamiento de abogado y psicólogo al MP. El 9% de los casos es por grupos delictivos organizados.

Jiménez critica que los altos impuestos y costos notariales impiden que el 85% de la población regularice su propiedad, y que la ley favorece al ocupante -vía figuras como la usurpación- haciendo casi imposible el desalojo.

Entre las acciones destacan jornadas notariales con el Testamóvil en Iztapalapa y Azcapotzalco.

Y la implementación de la alerta registral, modelo traído de Perú en 2008, que avisa por SMS de cualquier movimiento sobre la propiedad.