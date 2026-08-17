Despojo de propiedades en México: cómo operan las mafias y por qué el sistema falla

En este análisis se explica cómo operan las mafias del despojo: desde la obtención de información del Registro Público de la Propiedad y la falsificación de escrituras, hasta la suplantación de identidad y la inscripción de documentos fraudulentos que pueden complicar la recuperación del inmueble por parte de su legítimo propietario.

También se abordan las deficiencias del Registro Público de la Propiedad, el papel de los notarios, los riesgos para compradores de buena fe y las diferencias entre el sistema mexicano y el de Estados Unidos.

Finalmente, se presentan medidas para proteger el patrimonio familiar, como mantener actualizadas las escrituras, realizar oportunamente los procesos sucesorios y contar con representación legal adecuada. ¿Qué debe cambiar para que el Estado garantice realmente la protección de la propiedad privada?