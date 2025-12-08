Entre risas y realidades: el adiós a Eduardo Manzano y las verdades del salario mínimo

Horacio Villalobos presenta La partida de un grande, un homenaje necesario a Eduardo Manzano, figura monumental del humor mexicano y eterno creador de Gordolfo Gelatino. Su legado continúa incluso después de su partida: dejó grabada la nueva temporada de Familia de 10, recordándonos que algunas risas trascienden el tiempo.

Eduardo Ruiz Healy, con su estilo incisivo, aborda entre risas eternas y crisis eternas la otra cara del país: el aumento del salario mínimo no es tan sólido como presume el gobierno. Aunque suene a avance, México sigue atrapado en una compleja situación económica y 2026 no ofrece las condiciones para nuevos incrementos.

Un programa que combina memoria, reflexión y una mirada crítica al México de hoy.

