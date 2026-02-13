Inflación pegajosa, consumo débil y el dilema de la informalidad

¿Qué está pasando con la inflación en México y por qué el consumo muestra señales de debilidad? La economía cotidiana enfrenta un estrés permanente: precios que no ceden del todo y altos costos para mantenerse en la formalidad. El presidente de CONCANACO analiza si la informalidad es el problema o una consecuencia de lo caro y complejo que resulta ser formal en el país.