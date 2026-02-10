La responsabilidad política en accidentes públicos | Primer Círculo

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con el abogado Juan Jesús Garza Onofre, sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en los accidentes como el de la Guardería ABC o el descarrilamiento del tren del Istmo.

Garza Onofre comenta que hay muchos niveles de responsabilidad, también se deben contemplar los contratos de Proovedores de servicios privados.

La tesis del Ministro Zaldívar decía que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a responsables.

En el caso del descarrilamiento, se determina que el conductor del tren iba a exceso de velocidad, también se gira orden de aprehensión al operador y una tercera persona que se dio a la fuga.

Las máquinas que se compraron eran viejas y no tenían velocímetro ni comunicación con el conductor. Se tienen que analizar diferentes capas, sabemos que la obra se hizo de forma acelerada, sin respetar la norma, las vías no estaban en las mejores condiciones y los durmientes eran de diferentes materiales entre otras cosas. Hay enormes fallas, originalmente iba a ser un tren solo de carga, al final se decidió hacerlo también de pasajeros.

La Auditoría Superior de la Federación desde el 2019 había señalado irregularidades, sobre todo en los tiempos de entrega. Siempre hay una responsabilidad difusa.

Lo mismo pasó cuando se construyó Dos Bocas, junto a una escuela que tenía ahí más de 35 años, con una población de más de 300 niños.

Toda la información del accidente se reserva por Seguridad Nacional durante 5 años, no está operando ni la parte de carga del tren. La Fiscalía General se estrenó con este caso y el ciclo noticioso pasó muy rápido, por lo que no hay seguimiento.

