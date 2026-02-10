Videos
De Bad Bunny a la 4T: poder, cinismo y doble discurso | La de Ocho
Bad Bunny hace historia en los Grammy, confronta a Trump y pone sobre la mesa el debate migrante, mientras el trumpismo reacciona con amenazas y exclusión.
Harta lana, amenazas y señales: economía, turismo y presión desde Washington
El puente de febrero y el Día de la Candelaria dejarán una derrama estimada de 1,800 millones de pesos en todo el país, entre tamales, atole y hasta ropa para el Niño Dios, mientras destinos como Puerto Vallarta, Cancún y la Riviera Maya lideran la actividad turística.
Los mexicanos y el Oscar: cine, política y poder en el mismo escenario
Horacio Villalobos pone sobre la mesa Los Mexicanos y el Oscar, mientras la frase de Eduardo Ruiz Healy —“Fue por lana y le dieron para sus tunas”— resume el tono crítico de la conversación.
María Corina, Trump y la reforma electoral: poder, intereses y contradicciones
Desde “La de 8” en ADN Noticias, Eduardo Ruiz-Healy y Horacio Villalobos analizan el acontecer mundial y nacional con su estilo directo y sin concesiones.
Trump, Venezuela y el mundo al borde del berrinche | La de 8
Eduardo Ruiz- Healy y Horacio Villalobos analizan una semana marcada por un acontecimiento que sacudió la política internacional.
Las noticias más impactantes del 2025: De Trump al nuevo Papa y la guerra en Oriente Medio
Eduardo Ruiz Healy y Horacio Villalobos repasan lo que, para ellos, fueron las noticias que marcaron el 2025
Entre vacaciones, inflación y buenas noticias: el pulso de fin de año
En una charla desenfadada y crítica, se revisa el ambiente de cierre de año: una ciudad cada vez más caótica, la ilusión —no siempre real— de las vacaciones, el impacto de la inflación en la cena navideña y una derrama económica que no alcanza a todos por igual.
IA, fe y responsabilidad: entre el futuro del trabajo y los retos sociales
La inteligencia artificial avanza a una velocidad que pone en jaque al mercado laboral: millones de empleos podrían desaparecer y hasta 4 de cada 10 trabajadores enfrentarían el riesgo de quedarse sin trabajo, mientras nuevas oportunidades comienzan a emerger.
Entre risas y realidades: el adiós a Eduardo Manzano y las verdades del salario mínimo
Horacio Villalobos presenta La partida de un grande, un homenaje necesario a Eduardo Manzano, figura monumental del humor mexicano y eterno creador de Gordolfo Gelatino.
Dos alertas clave: los riesgos de la IA en juguetes y el lanzamiento de Saberes MX
Horacio Villalobos advierte sobre la vulnerabilidad de los niños frente a juguetes con Inteligencia Artificial capaces de escuchar conversaciones y exponerlos a contenidos no adecuados.