Juan del Val: honestidad, controversia y una novela que rompe fronteras

Juan del Val, figura icónica de la televisión española y voz inconfundible en El Hormiguero, vuelve a demostrar por qué genera tantas pasiones encontradas. Fiel a su estilo directo, asegura que no busca provocar, sino ser honesto, aunque esa honestidad lo coloque bajo el fuego cruzado de izquierda y derecha. Lejos de las etiquetas y de sus propios radicalismos juveniles, hoy defiende la libertad individual como su brújula personal.

En esta conversación revela su visión sobre el éxito, la suerte y el azar, elementos que —según él— explican cómo alguien que no encajaba ni en la escuela ni en la escritura ha terminado siendo uno de los autores más leídos de España. Su novela Vera, ganadora del Premio Planeta 2025, se ha convertido en un fenómeno editorial: una historia de amores múltiples, autodescubrimiento y decisiones que marcan la vida de una mujer que busca su libertad.

Ante la crítica sobre si puede retratar la sensibilidad femenina, del Val responde que la legitimidad se la dan las lectoras: son ellas, en su gran mayoría, quienes han abrazado la obra. Una conversación sobre sinceridad, contradicciones y literatura que desafía prejuicios.

