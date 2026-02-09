Videos
-
Ainara Unanue: arte, cuerpo y creación sin fronteras
Desde Vitoria, en el País Vasco, hasta los escenarios y aulas de México, la actriz y dramaturga Ainara Unanue comparte cómo el teatro la llevó a descubrir la danza y a romper las fronteras entre disciplinas.
-
Entre cuerdas y palabras: Manuel M. Ponce en la mirada de Antonio López Palacios
Antonio López Palacios recorre la huella de Manuel M. Ponce en la historia de la guitarra clásica, tanto como intérprete como compositor, y comparte la experiencia de interpretar su obra completa en un ambicioso ciclo de cinco conciertos, incluido el Concierto del Sur con la Filarmónica de la Ciudad de México.
-
Cómo mentir en internet: El lenguaje detrás de la desinformación
¿Se puede aprender a detectar una mentira solo analizando el lenguaje? Adrián Chávez lo cree, y por eso tituló su libro Cómo mentir en internet: una provocación cargada de humor, ironía y divulgación lingüística.
-
Colibríes: el latido invisible de la naturaleza | No hay lugar común
La bióloga María del Coro Arizmendi se adentra en el asombroso mundo de los colibríes, aves únicas por su diminuto tamaño, su vuelo imposible y un metabolismo que desafía los límites de la biología.
-
Títeres que construyen infancia y memoria | No hay lugar común
Amaranta Leyva, dramaturga y titiritera, abre la puerta a una historia familiar donde el arte, la comunidad y la infancia se entrelazan.
-
Gina Jaramillo, gestora cultural, locutora y escritora
Gina Jaramillo distingue entre “audiencias” (espectadores pasivos, a menudo digitales) y “comunidad” (participantes activos en eventos culturales presenciales).
-
Fieras interiores: ciencia, mente y las criaturas que nos habitan
Biólogo, escritor y divulgador, Andrés Cota Iriart defiende la curiosidad amplia frente a la superespecialización y propone mirar al ser humano como un ecosistema complejo.
-
Juan del Val: honestidad, controversia y una novela que rompe fronteras
Juan del Val, figura icónica de la televisión española y voz inconfundible en El Hormiguero, vuelve a demostrar por qué genera tantas pasiones encontradas. Fiel a su estilo directo, asegura que no busca provocar, sino ser honesto, aunque esa honestidad lo coloque bajo el fuego cruzado de izquierda y derecha.
-
Gabriel Guerra: la prudencia, la política y una partida de ajedrez en Moscú
En esta conversación, Gabriel Guerra comparte su interés de toda la vida por los asuntos públicos y reflexiona sobre el papel de la prudencia como una forma de instinto de preservación.
-
El trazo de la crítica: la caricatura como espejo de la historia
Mario Alberto Garduño “Maral” repasa la evolución de la caricatura política en México y su poder como herramienta de reflexión y resistencia.