Así se vería la princesa Zelda en la vida real, según la Inteligencia Artificial

La princesa Zelda es el personaje principal de la saga de videojuegos The Legend of Zelda y con ayuda de la inteligencia artificial podemos saber cómo se vería en la vida real.

Zelda es descendiente de la Familia Real de Hyrule y porta una Trifuerza de la Sabiduría y se combina con la esencia de la Diosa Nayru que le permite tomar las decisiones más sabias.

Así se vería la Princesa Zelda en la vida real

El laboratorio digital de adn40 junto con ayuda de la Inteligencia Artificial pudieron crear una imagen para descubrir cómo se vería la Princesa Zelda si fuera una mujer real.

La imagen muestra a Zelda usando una especie de vestido de princesa color gris con blanco y detalles plateados y hombreras. Además, utiliza una espada y una corona con una sortija.

¿Quién es la princesa Zelda?

Zelda nació como una Hyliana, la encarnación mortal de la Diosa Hylia y sigue con el linaje de esta sangre divina que esta destinada a recibir la Trifuerza de la Sabiduría.

Debido a su conexión con la trifuerza esta destinada a conocer a Link, el héroe elegido por las diosas y que también es portador de la Trifuerza del Coraje y Ganondorf.

La princesa Zelda se caracteriza por ser elegante, educada, cordial y de buen corazón, además siempre busca la justicia y se preocupa por los demás.

Aunque en ocasiones demuestra ser calculadora y estratega y tiene la capacidad de engañar a su gran enemigo Ganondorf para frustar sus planes.

En Skyward Sword toma su responsabilidad como encarnación de la Diosa y se sume en un profundo sueño para mantener el sello de El Durmiente.

Zelda aparece en casi todos los juegos de la saga a excepción de The Legend of Zelda: Link´s Awakening , The Legend of Zelda: Majora´s Mask y The Legend of Zelda: Tri Force Heroes.

Datos curiosos de la princesa Zelda

Estos son algunos datos curiosos de la princesa Zelda:



Su nombre hace referencia a una novelista norteamericana

Sabe tocar la lira

Tiene dos álter ego, Sheik y Tetra

Robin Williams lalmó a su hija Zelda por dicho personaje

No siempre ha sido una princesa

