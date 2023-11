IA muestra cómo se vería Freddie Mercury en la actualidad

Una de las bandas de rock más importante del mundo fue Queen , grupo britanico que se dio a conocer en los años 70’s y alargó su vida hasta inicios de los 90’s, gracias a la magnífica voz del vocalista, Freddie Mercury, cantante que pasó a la historia por sus letras, ideas en la música y por ser un símbolo gay.

Freddie Mercury revolucionó la música y marcó la historia con varios de sus éxitos, el cantante falleció en 24 de noviembre de 1991 a sus 45 años, por una bronconeumonía, derivada de complicaciones del SIDA, enfermedad que en ese tiempo no era tomado con la seriedad suficiente seriedad y los tratamientos eran muy escasos.

El cantante tendría actualmente 77 años y es recordado hasta la fecha por fanáticos de todas las edades que se enamoran de sus canciones. Freddie Mercury será siempre un símbolo del rock, y muchos de sus fanáticos lamentan su fallecimiento, ahora una inteligencia artificial ha mostrado cómo se vería el cantante en la actualidad.

IA muestra a Freddie Mercury en la actualidad

Fue por medio de TikTok que el usuario Brightest Timeline, usó una inteligencia artificial (IA) para poder saber cómo luciría Freddie Mercury, y la imagen ha impresionado a muchos, usuarios aseguran que es la versión más parecida del cantante y continuando con su famoso estilo, además de su excentricidad.

Aunque el usuario no precisó que IA fue la que se utilizó para el proceso, las imágenes fueron la sensación en la red social, en las fotografías se puede ver al intérprete de Don’t stop me now como si estuviera en el San Francisco Pride, festival que busca celebrar el orgullo LGBT y que tiene lugar cada año en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

Así luciría hoy en día

FREDDIE MERCURY según IA pic.twitter.com/Ep2do74Xgz — Gianluca Cocconcelli Cavalli (@GianlucaCoccon1) November 25, 2023

El video tiene más de 380 mil likes, además de haber sido compartido 5 mil 500 veces y más de 4 mil comentarios; mostrando la cantidad de gente que aún admira al famoso Freddie Mercury.

