“Nombran” a recién nacida “Chat Yipiti” por la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) nuevamente está en tendencia a nivel internacional pero no por su buen funcionamiento, sino gracias a que una pareja de Colombia supuestamente optó por nombrar a su recién nacida “Chat Yipiti” en alusión a la herramienta tecnológica que utilizan millones de usuarios a nivel global.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales como X, Facebook e Instagram, que se comenzó a hacer tendencia el caso de la recién nacida que a mediados de agosto de este 2025, recibió el peculiar nombre ante la Registraduría Nacional de Colombia.

¿Qué se sabe de los padres que nombraron a su hija “Chat Yipiti”?

De acuerdo con la información extraoficial que se ha hecho tendencia a nivel internacional, fue en la localidad de Cereté, Córdoba en Colombia, que una bebé fue registrada con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra.

Se dio a conocer que fue el viernes 15 de agosto que alrededor de las 21:15 horas, se hizo el alta del nombre ante el Registro Nacional del Estado Civil de Colombia, lo cual comenzó a generar decenas de reacciones en las diferentes plataformas de las redes sociales.

¿Es real el nombre de Chat Yipiti?

Vale la pena mencionar que tras la tendencia a nivel internacional sobre el nombre de Chat Yipiti, medios locales en Colombia han desmentido que el registro sea verdadero como se ha afirmado en los últimos días.

Medios como El País Colombia, señalaron que tras consultar directamente con la misma Registraduría local se constató que no existe ningún registro oficial bajo el nombre de Chat Yipiti como el que se había dado a conocer.

¿Cómo son las leyes en Colombia para elegir el nombre de un menor?

Vale la pena mencionar que las leyes en Colombia son muy abiertas y permisivas en relación al nombre que los padres quieren ponerle a sus hijos, sin embargo, se ha dado a conocer que las autoridades locales han rechazado tajantemente el registro de nombres como “Satanás”, “Warnerbro”, entre otros.

En Colombia se puede colocar cualquier nombre a los menores de edad, esto siempre y cuando no vulneren la dignidad de los infantes.

