VIDEO: Joven paga doble pasaje para su mochila y se niega a dar el asiento en trolebús de la CDMX

La epidemia de ‘Lords’ y ‘Ladys’ sigue incrementando en México; esta semana el protagonista fue un joven que causó indignación y polémica en redes sociales por pagar doble pasaje y negarse a ceder su asiento en un trolebús de la CDMX. Este incidente sirvió para traer a la conversación temas como la convivencia en espacios públicos y los derechos como usuario de transporte público.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Esto fue lo que paso con ‘Lord Trolebús’

El incidente ocurrió en la línea 12 del trolebús , más precisamente en la terminal Perisur. Originalmente el metraje que se viralizó fue publicado en la plataforma Tiktok y posteriormente se compartió masivamente en otras plataformas.

En el video se muestra a un joven que subió en la estación Perisur y a la hora de sentarse obstruye dos asientos, argumentando que al pagar doble pasaje esto estaba más que permitido y que le había notificado al conductor.

Al subir, le informé a la conductora que iba a pagar doble. No estoy diciendo que sea pudiente, simplemente quiero usar dos asientos.

Cabe mencionar que según los propios usuarios de esa unidad, el trolebús se encontraba bastante lleno y esta fue una de las causas por las que la gente se molestó de su actitud.

La discusión siguió conforme pasaban los segundos y un señor que aparentemente era un oficial de policía invitó al joven a ceder el asiento. Es importante señalar que este suceso en ningún momento se tornó violento como en otros videos virales de esa índole.

Al final la mochila del usuario fue removida para que alguien más se sentara, algunas personas aplaudieron la actitud del joven bautizado como ‘Lord Trolebús’ por considerar que defendía sus derechos como usuario. Otras más reprochaban su accionar y lo tacharon de “maleducado y gandalla”.

¡Se sentía en transporte privado! 🚕 Por "pagar" doble pasaje ya quería ir cómodo en dos asientos 🤨



Exhiben a joven en la estación Perisur del Trolebús que obstruía dos asientos con sus pertenencias; cuando lo enfrentaron argumentó que "había pagado doble pasaje" y se negó a… pic.twitter.com/Dg8zfbPR4T — adn40 (@adn40) August 18, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.