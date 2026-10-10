El Géiser de Tecozautla sigue cerrado, pero este balneario del mismo municipio tiene aguas termales a 37 grados por 120 pesos: cómo llegar desde CDMX

El balneario El Géiser, en Uxdejhé, Tecozautla, cerró sin fecha de regreso: la administración señaló que durante la suspensión de actividades habrá trabajos de mantenimiento en las instalaciones y todavía no hay una reapertura oficial. Para quien tenía pensado visitarlo, en el mismo municipio hay otra opción con aguas termales: el Parque Acuático Bosque de las Ánimas, en San Miguel Caltepantla.

Su entrada general cuesta $120 pesos y ofrece albercas con agua termal a 37 °C, además de cabañas, glamping y zona de campamento. Aquí van sus atractivos, tarifas y cómo llegar desde la Ciudad de México.

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¿Cuáles son los principales atractivos del Parque Acuático Bosque de las Ánimas, en Tecozautla?

El Parque Acuático Bosque de las Ánimas cuenta con albercas de agua termal a 37 °C que fluye de manera constante. Dentro de la alberca familiar hay un islote techado con tinas de hidromasaje donde el agua sale a presión. El área cuenta también con palapas, baño, resbaladillas, música ambiental y un espacio de descanso con techo.

Además del espacio familiar, el balneario de Tecozautla ofrece un área infantil, resbaladillas y chapoteaderos, y para quienes buscan más emoción, toboganes y acuatubos de mayor adrenalina. La lista de atracciones incluye además jacuzzi y áreas verdes.

Para quienes quieran vivir una experiencia de más de un día, el establecimiento ofrece opciones de hospedaje:

Cabañas desde $1,500 pesos para 2 personas; la renta incluye el uso del balneario.

pesos para 2 personas; la renta incluye el uso del balneario. Glamping para 4 personas: $2,800 pesos, más $500 por persona extra.

para 4 personas: $2,800 pesos, más $500 por persona extra. Campamento: $200 pesos por noche por espacio, para cualquier tamaño de tienda, sin incluir la entrada al balneario

¿Cuánto cuesta la entrada a este balneario de Hidalgo y cómo llegar desde CDMX?

La entrada general a este balneario con agua termal cuesta $120 pesos, y las personas con credencial INAPAM pagan $60. Los grupos de 40 personas tienen 10% de descuento, siempre que se pague el total en taquilla.

El parque funciona los sábados, domingos, días festivos, puentes y en temporada vacacional.

El parque está en la carretera Huichapan-Tecozautla, kilómetro 8 por la vía corta, en San Miguel Caltepantla. Según el balneario, desde la Ciudad de México hay dos rutas:

Por el Periférico : hacia la autopista a Tepotzotlán y, en el kilómetro 107, a Huichapan. En la Glorieta a Hidalgo, se sigue hacia Ixmiquilpan y, 5 km después, hay una desviación a la izquierda.

: hacia la autopista a Tepotzotlán y, en el kilómetro 107, a Huichapan. En la Glorieta a Hidalgo, se sigue hacia Ixmiquilpan y, 5 km después, hay una desviación a la izquierda. Por Insurgentes Norte: Indios Verdes, Pachuca, Actopan e Ixmiquilpan. Antes de llegar a la Glorieta a Hidalgo, en Huichapan, hay una desviación a la derecha.

Para informes y reservaciones se puede contactar al teléfono (045) 552 770 23 24 o al correo informes@acuaticolasanimas.com.mx.

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