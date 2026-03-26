The Killers pondrá el rock en la Final de la UEFA Champions Legue 2026

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) confirmó a The Killers para el show de apertura de la final de la Champions League 2026 de este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

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La actuación se realizará justo antes del inicio del partido, de acuerdo con el protocolo oficial de la final. El estadio, cuya capacidad supera las 60 mil personas, será el escenario de un espectáculo único donde la música y el deporte se fusionan.

¿Qué es el Kick Off Show?

La actuación musical precede cada final de la Champions League y es patrocinado por Pepsi. Se convirtió en una tradición que junta a artistas de renombre internacional y su importancia radica en la capacidad para realzar la experiencia del evento.

Ya no solo se trata solo del partido, también de crear un espectáculo que atraiga un público diferente y amplio para reforzar la dimensión global de la competición.

¿Quiénes son The Killers?

Conformada por Brandon Flowers como vocalista principal y tecladista, Dave Keuning en la guitarra, Mark Stoermer en el bajo y Ronnie Vannucci Jr. en la batería, The Killers es una banda de rock de Las Vegas con más de 20 años de trayectoria. Cuentan con éxitos como:



Mr. Brightside

Human

Somebody Told Me

Alcanzó la popularidad gracias a su capacidad de conectar con el público.

¿Por qué fueron los elegidos?

Tanto la UEFA como Pepsi buscaban una banda con influencia internacional y una lista de canciones conocidas, así que la energía y capacidad de llenar estadios de The Killers fue esencial para que los organizadores tomaran una decisión y la banda aceptó de inmediato.

¿Cómo verlos desde México?

Los fanáticos en México podrán seguir el concierto de The Killers por la plataforma streaming Disney+ o la cuenta oficial de la UEFA en YouTube, ya que no es necesario viajar hasta al estadio para disfrutar del show.

