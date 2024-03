La proteína animal podría deteriorar la calidad del sueño

La calidad del sueño es un pilar fundamental de nuestra salud física y mental. Los expertos sugieren que los adultos deben apuntar a entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche para funcionar de manera óptima. Sin embargo, conseguir un sueño de calidad es una lucha constante para muchos, y aquí es donde entran en juego factores como la dieta.

Un grupo de expertos exploró cómo la dieta afecta el sueño, con especial atención a la dieta mediterránea, conocida por sus beneficios para la salud. Ahora, otro estudio reciente habló sobre el papel específico de las proteínas en la calidad del sueño, destacando un hallazgo interesante, las proteínas vegetales podrían ser la clave para mejorar el sueño, mientras que las proteínas animales podrían tener el efecto opuesto.

Antes de profundizar en los hallazgos del estudio, es útil recordar las recomendaciones generales para mejorar la calidad del sueño, que incluyen mantener un horario de sueño regular, crear una rutina relajante antes de dormir, asegurar un entorno de sueño óptimo, limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, evitar estimulantes, practicar ejercicio regularmente y manejar el estrés de manera efectiva.

¿De qué va el estudio sobre proteínas y sueño?

Investigadores de Irlanda y Estados Unidos examinaron cómo diferentes tipos de proteínas afectan la calidad del sueño, analizando datos de tres grandes cohortes de profesionales de la salud en USA. A través de cuestionarios de frecuencia alimentaria y evaluaciones de calidad del sueño, los investigadores descubrieron que, si bien la cantidad total de proteínas consumidas no influyó en la calidad del sueño, el tipo de proteínas sí lo hizo. Específicamente, encontraron que una mayor ingesta de proteínas vegetales se asociaba con una mejor calidad del sueño en mujeres, mientras que las proteínas animales, particularmente la carne roja procesada y las aves, tendían a afectar negativamente.

¿Por qué la dieta puede afectar al sueño?

Esto se suma a la evidencia de que la dieta puede jugar un rol significativo en la regulación del sueño. Alimentos ricos en triptófano, melatonina y fitonutrientes se han vinculado a mejoras en la calidad del sueño. El triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina y melatonina, se encuentra tanto en alimentos de origen animal como vegetal, pero las proteínas vegetales pueden promover una proporción más favorable de triptófano, potenciando así la calidad del sueño.

A pesar de estos hallazgos prometedores, publicados en The European Journal of Clinical Nutrition, es importante notar que el estudio es observacional y, por lo tanto, no puede establecer causalidad. Los autores del estudio subrayan la necesidad de más investigaciones, incluidos estudios de intervención bien diseñados, para comprender mejor la relación entre la dieta y el sueño.

