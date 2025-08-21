No te vayas siendo infeliz: Las 10 cosas que debes hacer antes de morir, según Chat GPT

Vivir una vida satisfactoria y feliz es una de las metas que buscamos a lo largo de nuestro camino. Si bien no hay una fórmula secreta para ‘encontrar la felicidad’, sí hay acciones que puedes tomar para convertirte en tu mejor versión y ‘vivir tu mejor vida’.

Recientemente le preguntamos a Chat GPT qué cosas podemos hacer para aprovechar la vida al máximo y ser más felices. La respuesta fue una ‘bucket list’ de 10 cosas que debemos hacer antes de morir.

¿Qué es una bucket list?

Una ‘bucket list’ es una lista de deseos o metas por cumplir antes de morir. Hacer una es un excelente ejercicio para inspirarte a cumplir propósitos o enfocarte en actividades de tu día a día.

Las 10 cosas que debes hacer antes de morir:

Enamorarse profundamente

Está comprobado científicamente que las conexiones emocionales fuertes con una persona tienen una injerencia directa en la producción de serotonina en el cerebro. Vivir un buen romance es un ‘boost’ para la salud.

Convertirse en madre o padre

Esto quizá pueda ser un punto polémico, pero el formar un núcleo familiar puede traer mucha satisfacción personal. Ser padre es una de las decisiones más complicadas de la vida, pero con ella también pueden llegar mucha felicidad.

Alcanzar un sueño de toda la vida

El momento en que se concreta algo por lo que hemos luchado toda la vida es simplemente indescriptible, pocas cosas en la vida se comparan a recibir los frutos de algo que has buscado toda la vida.

Ayudar a alguien de una manera significativa

‘Es mejor dar que recibir’ — Algunos de los momentos más gratificantes de nuestra vida llegan cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien. — El ritmo de vida ajetreado en el que habitamos hace que olvidemos voltear a nuestro alrededor, pero apoyarnos los unos a los otros debería ser clave para las relaciones en sociedad.

Perdonar o ser perdonado

No podemos ser felices si no logramos soltar el resentimiento o la culpa. Aprender a perdonar nos ayudará a vivir libres y no cargar un peso extra en la espalda.

Saber estar solo sin sentirse solo

El ‘social media’ constantemente nos vende la idea de que debemos tener a alguien para ser felices, la realidad es que debemos desmitificar estas creencias y aprender a abrazarnos nosotros mismos – No puedes querer a alguien si ni te quieres a ti primero – Debemos elegir a las personas, no necesitarlas.

Conectar con la naturaleza

Aprender a dejar de lado la tecnología y disfruta las maravillas que tiene la naturaleza, esto ayudará a estar más relajados y vivir en un entorno más puro.

Hacer un viaje significativo

Viajar es una experiencia de enriquecimiento personal y cultural. Conocer otras culturas y otras formas de pensar hace que nuestro panorama se expanda. No dejes ir la oportunidad de conocer otras realidades en ‘medida de lo posible’.

Avivar la curiosidad por descubrir nuevos temas

Aprender algo redefine la manera en que afrontamos la vida, leer un libro, tomar un curso o simplemente adquirir un ‘hobbie’ estimulará nuestro cerebro y nos dará dopamina.

Encontrar tu propósito o vocación

Atrévete a probar cosas nuevas y luchar por lo que quieres. En la vida los tropiezos y fracasos están asegurados, pero nada se compara a tener la claridad de saber que estás haciendo lo que te apasiona.

