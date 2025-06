Todos los maravillosos atractivos de Tequila, Jalisco para visitar en estas vacaciones de verano 2025

Si estás pensando en salir de vacaciones y no has visitado Tequila, Jalisco , aquí te contamos todo lo que puedes visitar en este lugar lleno de cultura, aventura y tradición, porque no todo son shots.

Así que, para que te vayas preparando, aquí te compartimos algunas recomendaciones de cosas que puedes hacer en Tequila y disfrutar de un hermoso lugar.

Museo del Tequila

Uno de los lugares más bonitos es el Museo de Tequila donde puedes disfrutar de una exposición sobre la historia y técnica de elaboración de la famosa bebida. Se fabrican objetos de barro, puedes probar la birria, los tejuinos, tequilas solos o en cóctel.

Los chichimecas, otomíes, toltecas y nahualtecas degustaban los jugos del agave. En 1600 se establece la primera destilería pero es hasta fines del siglo XVIII que surgió como industria.

Tequila se levanta a las faldas del volcán que lleva el mismo nombre y el cañón del Río Grande. Se encuentra ubicado a mil 700 metros y tiene un clima semiárido y subtropical la mayor parte del año la temperatura ronda entre los 23 º C.

Pueblos Mágicos y atractivos turísticos en Tequila, Jalisco

Los Pueblos Mágicos también son uno de los atractivos, así que puedes visitar:

Amatitán

Capilla El Calvario

Cascada Los Azules

El Arenal

Hacienda y destilería José Cuervo La Rojeña

Las Destilerías

Los lavaderos

Mundo Cuervo

Museo Los Abuelos

Museo Nacional del Tequila

Palacio Municipal

Parroquia de Santiago Apóstol

Quinta Sauza

Santuario de la Santa Cruz

Templo de la Purísima Concepción

Tren Tequila Express o el José Cuervo Express

Tour de Antros, Bares y Tabernas

Volcán de Tequila

¿Cuál es la mejor fecha para ir a Tequila, Jalisco?

Tequila, Jalisco es un lugar que puedes visitar todo el año; sin embargo de noviembre a abril es cuando el clima es fresco y seco y si quieres ver los campos de agave en su mejor momento debes evitar la temporada de lluvias.

