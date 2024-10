El increíble lugar de la CDMX donde puedes conseguir todo para tu fiesta a un excelente precio

¡Hey, raza fiestera! Les traigo el tip del día, una tienda que tiene de todo un poco para armar el pachangón del año. Escondido en el Centro de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra Mr. Party y en este sitio encontrarás los mejores artículos para fiesta a un precio bastante accesible, cumpliendo con lo que nos encanta a los mexicanos, “las 3B” productos buenos, bonitos y baratos. Ubicado en la calle de República de Brasil número 9, en el mero en el Centro Histórico, cerquita de todo el merequetengue de los mejores puestos que puede ofrecernos el Zócalo capitalino.

¿Dónde comprar artículos para fiesta buenos, bonitos y baratos?

Lo genial de Mr. Party es que abre desde las 11:00 horas de la mañana, y aunque no hemos podido confirmar qué días abren, regularmente los puestos del Centro de la CDMX abren de lunes a domingo y llegan a cerrar hasta las 19:00 horas. Así que si andas con prisas para tu evento, aquí es donde encuentras de todo sin ir a diferentes puestos. ¡Y eso no es todo! Pues los productos de esta tienda para amenizar las fiestas están a precio de mayoreo ¡desde una sola pieza! Así que no te preocupes si solo necesitas un globillo o una cajita, ¡ya la hiciste!

Getty Images y Canva Pro Los precios van desde los 18 pesitos por cada paquete de globos, una ganga para festejar con todo cualquier cumpleaños.

En cuanto a lo que venden, tienen de todo para que tu fiesta sea la más rifada de la cuadra. Desde globos en 3D que parecen sacados de otro mundo, hasta globos de letras y números para que pongas lo que quieras decir y te saques la típica foto para Instagram. Si vas a consentir a tu lomito, también hay un buen surtido de artículos para perros, que van desde manteles hasta gorros temáticos. Y no olvidemos las velas con diferentes tópicos, perfectas para complementar un pastel de Star Wars, Taylor Swift, Spiderman o cualquier otra ideología que traigas en mente.

Y espérate, porque también tienen cosas como cajitas de regalo, reguiletes para cuando te quieras sentir como en feria, y unos popotes desde 18 pesitos con diseños extravagantes que están de lujo. También hay antifaces, corbatitas, lentes bien chidos, collares de flores al más puro estilo hawaiano, y peluches que están para apapachar perfectos para regalar.

Así que la próxima vez que planees una fiesta, no te rompas tanto la cabeza y date una vuelta a Mr. Party, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, te aseguro que sales bien armado para que tu evento sea un éxito rotundo. Para conocer la ubicación exacta y las diversas maneras de llegar, te compartimos el link de Google Maps para que no te pierdas: Ubicación de Mr. Party.

