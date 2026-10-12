Aseguran toneladas de cocaína frente a costas de Oaxaca; detienen a 6 tras operativo de Semar y Guardia Costera de EUA

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas seis personas y se decomisó 1.2 toneladas de cocaína tras un operativo frente a las costas de Oaxaca.

En el comunicado que se difundió este lunes 12 de octubre detalló que la operación se dio tras un trabajo de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (EUA).

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.



Durante la administración de la… pic.twitter.com/xjJ2asEKMz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

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Suman más de 90 toneladas decomisadas en México

De acuerdo al funcionario mexicano, desde octubre de 2024 las autoridades nacionales han decomisado y asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

“Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”, se pudo leer.

Hasta el momento, las autoridades de los Estados Unidos no se han posicionado sobre el operativo en conjunto con la Semar.

VIDEO: decomisan toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca

En la publicación del secretario Omar García Harfuch se compartió un video del decomiso en Oaxaca, ahí se pudo ver como elementos de la Marina se acercaron a una lancha con seis pasajeros mientras estaban en altamar.

Posteriormente, ya en tierra, se ve como elementos marinos bajan las toneladas de drogas, las cuales estaban en paquetes cubiertos con bolsas negras.

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