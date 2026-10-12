Si sueles tomar la autopista México-Cuernavaca para llegar a la Ciudad de México (CDMX) toma precauciones, ya que tendrá cierres por una semana completa, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Los trabajos comenzaron el sábado 10 de octubre y concluirán el sábado 17, pero no te espantes, porque solo será de manera momentánea, por dos horas, para evitarle problemas a los conductores.
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¿A qué hora se cerrará la carretera México-Cuernavaca?
El cierre de carreteras tendrá horarios específicos y solo anulará el paso por dos horas
- Sábado 10 de octubre: de 12:00 a 14:00 horas
- Lunes 12 de octubre: de 14:00 a 18:00 horas
- Martes 13 de octubre: de 14:00 a 16:00 horas
- Miércoles 14 de octubre: de 16:00 a 18:00 horas
- Jueves 15 de octubre: de 14:00 a 16:00 horas
- Viernes 16 de octubre: de 16:00 a 18:00 horas
- Sábado 17 de octubre: de 12:00 a 14:00 horas
¿Por qué la carretera México-Cuernavaca tendrá cierres?
Se realizará colado de concreto en los muros del kilómetro 78 al 79 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección a CDMX. Para estas labores se requerirá el confinamiento de un carril, por lo que se recomienda manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona.
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