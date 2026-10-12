Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EUA; así los cruzan a México

¿Alguna vez te preguntaste cómo era que los narcotraficantes accedían a automóviles de lujo? La respuesta parecería estar en otro delito: el robo de vehículos en Estados Unidos y un modus operandi específico para cruzarlos a México.

Así lo narró el periodista Steve Fisher, integrante de Los Angeles Times, quien aseguró que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) año con año arman “flotillas” de automóviles de lujo que, en un primer momento, alquilan con identidades falsas y después forman parte de sus filas.

Mientras en México el gobierno se desgasta defendiendo a políticos señalados por presuntos vínculos con el narco, la 4T cierra filas, guarda silencio y minimiza las acusaciones que llegan desde EE.UU. Del otro lado de la frontera ya no solo hablan de narcotráfico, ahora también… pic.twitter.com/UT5JEU5Y8k — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 7, 2026

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Modus operandi del robo de autos de lujo en EUA por parte de cárteles mexicano

De acuerdo al reportaje hay dos métodos:

Contratación de personas mediante redes sociales

A través de redes sociales los cárteles mexicanos contratan a personas dentro de los Estados Unidos para rentar un automóvil en alguna agencia durante un periodo no mayor a cinco días y con cobertura de daños en caso de robo.

Sin embargo, el truco está al llegar el término del plazo, ya que la persona no devuelve como tal el vehículo en la ventanilla o el mostrador, sino que lo deja estacionado con las llaves adentro. Posteriormente, llega un integrante del cártel, recoge la unidad y lo conduce a la frontera sur, ingresando a México de forma ilegal en “terrenos difíciles”.

La cobertura de daños sirve para proteger a la persona de la responsabilidad económica porque, “en teoría”, esta persona devolvió el automóvil.

Contratación directa por integrantes de los cárteles

En otras ocasiones, integrantes de los cárteles rentan directamente los vehículos mediante identidades robadas, ya sea de forma directa o en kioskos que hay en los aeropuertos, ahí se toman fotografías con el rostro con cubrebocas u otros objetos.

Cárteles transforman modelos de lujo en la frontera

Asimismo, el reportaje mencionó que para no ser reconocidos estos vehículos, los grupos criminales los transforman en algo que es conocido mutant tanks o “vehículos mostruo”.

Esto consiste en un blindaje de acero pesado a prueba de balas o aberturas para disparar y soportes para armas, muy al estilo de algunos películas de acción de Hollywood.

Cambio de placas en México complica el rastreo

Finalmente, Steve Fisher informa que el cambio de placas se da en México; sin embargo, esto complica la localización de las unidades, ya que en California, por ejemplo, tardan hasta nueve días en avanzar las denuncias.

Para lograrlo en el país, los integrantes de las organizaciones criminales utilizan presuntos actos de corrupción para tramitar las matriculas y el registro oficial ante los sistemas vehiculares, siendo más rápidos que las denuncias en EUA.

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