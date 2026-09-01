Este martes 1 de septiembre un hombre murió luego de recibir disparos con arma de fuego en la calle Filipinas, en la Colonia Portales, de la alcaldía Benito Juárez.

Según los primeros reportes, el hombre era perseguido por dos sujetos a bordo de un vehículo particular, el cual fue abandonado más adelante.

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¿Qué pasó en la Colonia Portales? Este 1 de septiembre

El hombre venía en un vehículo circulando por la calle Filipinas en la Colonia Portales cuando fue atacado por otros dos hombres.

Los sujetos también iban a bordo de un vehículo cuando los agresores presuntamente dispararon al menos en tres ocasiones en su contra.

Tras estos hechos, los supuestos responsables se dieron a la fuga luego de la agresión y el carro en el que circulaban fue encontrado más adelante sobre Municipio Libre.

Elementos de seguridad llegaron a la Colonia Portales

Miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron reportes de una persona lesionada por disparos con arma de fuego en la zona.

Tras el llamado, personal de la SSC acudió a brindar apoyo a la Colonia Portales donde ocurrieron los hechos.

También arribaron al lugar paramédicos para revisar al hombre; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que el hombre ya no contaba con signos de vida.

Luego de este ataque, los miembros de la SSC realizaron las labores de investigación correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en la Colonia Portales.

Realizan detención por homicidio en Colonia Portales

Tras la muerte, se inició con el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los presuntos responsables del ataque.

Gracias a ello, se detuvo a un presunto responsable del homicidio quien fue presentado ante el Ministerio Público.

De momento, las autoridades no han identificado a la víctima de este ataque. Se presume que el motivo de la muerte pudo ser derivado por un conflicto vial.

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