Multihomicidio en Salamanca: Asesinan a tres personas al interior de una vivienda

Un total de tres personas, dos hombres y una mujer, perdieron la vida tras un ataque armado registrado la noche del lunes 31 de agosto al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Deportivo, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Leona Vicario, poco antes de las 23:00 horas, luego de que vecinos de la zona reportaran al sistema de emergencias 911 haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo a los primeros informes, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban al interior. Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad se trasladaron hasta el sitio y desplegaron un operativo para asegurar la zona. El inmueble quedó bajo resguardo, con apoyo de agentes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal.

Más tarde, agentes de la Fiscalía de Guanajuato acudieron a la vivienda para comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos.

Este martes, el director de Seguridad Pública de Salamanca, Juan Pablo Ramírez Talavera, confirmó que, en este ataque armado, se tuvo conocimiento sobre la privación ilegal de la libertad de tres personas, además de las tres que fueron asesinadas a balazos.

El jefe policial que este homicidio múltiple está relacionado con la lucha por la plaza entre grupos criminales.

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