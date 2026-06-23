El cuerpo de Jessica Magdalena, de 33 años, fue encontrado en un camino de terracería en La Lomita, en León, Guanajuato, tras estar varios días desaparecida. Las autoridades confirmaron su identidad a los familiares luego de las pruebas genéticas.

El cuerpo fue encontrado calcinado y en una cobija en los límites entre León y Purísima del Rincón el pasado 14 de junio, sin embargo hasta el lunes 22 de junio se confirmó la identidad de la joven.

Desactivación de Protocolo ALBA Guanajuato de Jessica Magdalena López Ramos de 33 años de edad, León, Gto.



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¿Qué se sabe del feminicidio de Jessica Magdalena?

Jessica Magdalena fue reportada como desaparecida el 10 de junio en la ciudad de León después de salir de su hogar a bordo de una camioneta en compañía de su expareja, identificado como Julián Montelongo Solís, originario de Michoacán.

Jessica Magdalena aparentemente se había reunido con su expareja para que le pagara un dinero y cuando la familia trató de comunicarse con ella ya no logró contactarla. Su desaparición provocó manifestaciones en la presidencia municipal y el Boulevard Adolfo López Mateos para ejercer presión sobre las autoridades.

Su familia bloqueó vialidades importantes y emprendió una búsqueda, pero al final se enteraron de la terrible noticia.

Autoridades de #Guanajuato confirmaron el hallazgo sin vida de Jessica Magdalena López Ramos, de 33 años, quien había desaparecido el pasado 10 de junio en la colonia Valle de León. Su cuerpo fue localizado en una comunidad entre León y San Francisco del Rincón.



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¿Qué dijo la Fiscalía de Guanajuato?

Según medios de comunicación locales, la Fiscalía del Estado de Guanajuato señaló que el cuerpo de Jessica Magdalena ya fue entregado a sus familiares y por este hecho se abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y desaparición de personas.

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